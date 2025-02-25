خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 “استلم مفتاح شقتك حالًا”

أوضحت وزارة الإسكان المصرية المتمثلة في وزارة الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عن توضيحها بالعديد من الاستفسارات المختلفة التي يبحث عنها المواطنين باستمرار، وقد أشارت أيضا بأهم طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لهذا العام الحالي، لذلك يمكنكم إتباع الطرق المحددة فقط من الجهات المختصة، والتي من خلالها يتم الوصول إلى المعلومات المطلوبة على أتم وجه.

شقق الإسكان الاجتماعي

قد أوضحت الجهات المختصة المصرية عن العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن يتم الوصول إلى جميع المعلومات التي تخص الإسكان الاجتماعي على الإطلاق، وقد أشارت أيضا بان في حالة إتباع هذه الطرق بالشكل الصحيح سوف يتم الحصول على جميع القرارات الجديدة والمعلومات الجديدة، وقد تشمل هذه الطريقة في الأتي وهي:

الدخول إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.

النقر على طلبات التخصيص.

يرجي أن يتم تحديد الشخص الذي تم التقديم له على الوحدة السكنية.

يرجي أن يتم النقر على إدخال البيانات التي تم إدخالها سابقًا.

يشترط أن يتم النقر على الرقم القومي الخاص بالتقدم.

يشترط أن تكون البطاقة سارية.

يجب أن يتم النقر بعد ذلك على كلمة الاستعلام الآن.

أسباب الرفض والاستبعاد من حجز وحدات سكنية

أوضحت الجهات المختصة المصرية بالعديد من أسباب الرفض والاستبعاد المختلفة لجميع المواطنين في حجز الوحدات السكنية، وأشارت بان في حالة تواجد احد هذه الأسباب سوف يتم استبعاد المواطنين على الفور، وأشارت على أن تتمثل هذه الأسباب في الأتي وهي: