طريقة سداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني من بيتك 2025 جدول الغرامات الجديد

يرغب العديد من المواطنين في القيام بسداد غرامات المرور العامة التي يتم فرضها من قبل مديرية العامة في العراق، نظير أن هذه الخدمة تُساهم في عدم تطبيق أي غرامات جديدة سوى المعتادة التي تم رصدها على مختلف المخالفات، ومع بداية كل شهر ميلادي، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات المعنية بسداد قيمة المخالفة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات سداد غرامات المرور العامة بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بسداد غرامات المرور العامة في العراق بالرقم الألماني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القيام بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم بعدها من تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار لخدمة “سداد غرامات المرور”.

قم بإدخال رقم لوحة السيارة وباقي البيانات المطلوبة.

فيما ستتأهل بعده من إدخال معلومات الدفع الإلكتروني.

النقر على أيقونة “دفع”.

حتى تتمكن من تلقي رسالة على هاتفك الجوال بنجاح خدمة السداد وقيمتها.

جدول غرامات المرور بالعراق

وحددت مديرية المرور العامة في العراق، جدول غرامات المرور المنوط به داخل كافة البلاد، ومن بينه التالي:-