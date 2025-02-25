العراق.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر رمضان 2025 والشروط المطلوبة

ينتظر العديد من المواطنين في دولة العراق، موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس الموافق بداية شهر رمضان الكريم، حيث إن هذه الرواتب تستقطب شريحة كبيرة من المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن الراتب والشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالاشتراك بالهيئة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط الاشتراك في هيئة التقاعد بالعراق؟

أما عن الشروط المعنية بالاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، والحصول على الراتب التقاعدي الشهري، وفقًا لما يأتي:-

يجب أن يكون الشخص الراغب في الاشتراك عراقي الجنسية.

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

أن يصل عمر المتقاعد نحو 60 عامًا.

يجب أن تصل فترة عمل المتقاعد داخل القطاعين العام أو الخاص إلى 20 عامًا.

لابد من سداد كافة الرسوم التأمينية الخاصة بطلب الاشتراك في الهيئة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عن شهر مارس 2025، التي من المتوقع بأن تبدأ عمليات توزيع الرواتب يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير، وفقًا لما يلي:-