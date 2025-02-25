برابط مباشر افتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني من الهاتف وانت في بيتك

أطلق المسؤولون في بنك الخرطوم رابط مباشر لفتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بدون زيارة أي فرع بشكل نهائي، مما وفرت هذه الخدمة على المواطنين والمغتربين التواصل مع ذويهم داخل الدولة وإرسال واستلام الأموال بكل سهولة، وجدير بالذكر أن المصرف واحد من أهم المؤسسات الحكومية التي أتاحت الحكومة السودانية لتقديم العديد من الخيارات المناسبة لجميع العملاء، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ولكن مع الوضع في الاعتبار الامتثال لبعض الضوابط والشروط التي وضعتها إدارة البنك حتى يتمكن العملاء من فتح الحساب بنجاح.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

وفر بنك الخرطوم المركزي رابط يمكن من خلاله فتح حساب أون لاين بالرقم الوطني فقط خلال بضعة دقائق، بعد أن تم إطلاق هذه الخدمة في مارس الماضي 2024، إلا أن هناك بعض الظروف القهرية التي مرت بها الدولة منعت تلك الخدمة وتم إغلاقها، ولكن مع رجوع الاستقرار لتلك المنطقة تم إعادة الخدمة مرة أخرى، ويمكن فتح الحساب بالخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الوطني على الإنترنت.

تسجيل الدخول بإضافة الاسم وكلمة المرور.

تحديد نوع الحساب بين جاري أو توفير.

تعبئة نموذج استمارة فتح الحساب بالبيانات الشخصية بدقة.

رفع الملفات على الموقع بصيغة PDF.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا، ثم الضغط على خيار إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

حتى يتمكن العملاء من الاستفادة من خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم، ينبغي اتباع بعض الشروط التي تتمثل في الآتي: