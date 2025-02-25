التأمينات الاجتماعية تزف البشرى للمتقاعدين بمواعيد صرف المعاشات لشهر مارس 2025

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر مارس 2025 لما يزيد عن 11.5 مليون مستفيد من متقاعدي جمهورية مصر العربية وذلك بناء على الجدول الزمني الذي تم تحديده من قبل الوزارة ومن المقرر أن يتم بدء صرف المعاشات يوم 1 مارس 2025، حيث يستمر الصرف حتى نهاية الشهر المقبل، مما يضمن توافر السيولة الكافية من الأموال لجميع المستفيدين وبالتالي يتم منع الازدحام أمام المنافذ المتنوعة لصرف الرواتب، سواء كانت من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو البريد المصري.

موعد صرف المعاشات شهر مارس

كثرت التساؤلات مع اقتراب شهر رمضان المبارك حول الإمكانية في تبكير موعد صرف المعاشات وذلك للاستعدادات لهذا الشهر الفضيل، ولكن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يصدر عنها أي بيان رسمي يؤكد إمكانية تبكير الصرف إلى هذه اللحظة، وبالتالي يظل صرف المعاش في موعده بناءً على المواعيد المحددة إلى أن يتم صدور قرارات جديدة من الجهات المختصة في الدولة.

وعليه فقد نوهت التأمينات الاجتماعية إلى ضرورة متابعة الحساب الرسمي، حتى لا ينساق المواطنون حول الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وقد أكدت أنه في حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي على المنصات الخدمية التابعة للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2025

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من المنافذ حتى يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم المالية دون بذل جهد كبير في صرف رواتبهم أو الانتظار وقتا طويلا حتى يأتي دورهم في صرف المعاش، وتشمل تلك المنافذ ما يلي: