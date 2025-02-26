صراع وإثارة جديدة.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 46 على TRT التركية في هذا الموعد

مسلسل صلاح الدين من أهم المسلسلات التركية التي لاقت رواجا كبيرا بين المشاهدين في مختلف الدول العربية وبالتالي ارتفعت معدلات البحث بصورة ملحوظة على هذا العمل الدرامي الذي يشهد على صراحات الناصر صلاح الدين من أجل تحرير القدس العربية، وجدير بالذكر أن الحلقة 46 من المسلسل شهدت نسبة مرتفعة من البحث وذلك حتى يتمكن المتابعين من التعرف على الحروب التي قضت على الأعداء، وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال تقريرنا التالي فتابعوا معنا.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 46

ينتظر متابعي مسلسل صلاح الدين بفارغ الصبر الحلقة 46 للتعرف على الأحداث الشيقة وأخر التطورات حيث ظهر في الإعلان الترويجي سجن بورو وتنازل نجل عموري عن القدس بالإضافة إلى حزن صلاح الدين نتيجة وفاة نور الدين زنكي، حيث يعرض المسلسل في المواعيد الآتية:

يعرض في تمام 08:00 م بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة على قناة TRT.

كما يعرض في تمام 09:00 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية على الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتميز مسلسل صلاح الدين الأيوبي بنقل صراعات لحقبة زمنية لتحرير القدس وما تم خوضه من حروب لتخليص بيت المقدس من الصليبيين، لذلك يمكن متابعة أحداث الحلقة 46 على القنوات الناقلة على الفضائيات بناء على المعلومات الآتية:

تردد قناة TRT التركية نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة TRT التركية عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات