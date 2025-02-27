تسجيل سيارة فيات دوبلو بانوراما بخطوات بسيطة من موقع www.fiat.dz

أعلنت مؤسسة فيات الجزائر عن إمكانية التسجيل لاقتناء سيارات فيات دوبلو بانوراما والتي يتم ذلك بسهولة عبر موقع إلكتروني تم تخصيصه لتسجيل السيارة، وقد أكدت الشركة في بيان لها أن البيع سيتم بشكل حصري عبر الموقع، ولن يتم بعد ذلك البيع من خلال شبكات المعارض المنطلقة في الجزائر، وجدير بالذكر أن الشركة طمأنت العملاء بأن تسجيل الشراء يتم عبر منصة وطنية مركزية، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في الشراء، وبالتالي يتم معالجة الأمر بدقة بناء على الترتيب الزمني، حيث يتم إرسال البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل بعد كل طلب.

تسجيل سيارة فيات دوبلو بانوراما إلكترونيا

أكدت شركة فيات الجزائر على ضرورة الاتصال بمركز الخدمة على رقم 0770165165 للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسار، حيث أكدت أن الخدمة متاحة من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 5:00 مساء، وقد أطلقت الشركة سيارة متعددة الاستخدامات يوم الأربعاء الماضي، وذلك لتلبية احتياجات النقل العائلي في الدولة.

فئات فيات دوبلو بانوراما الجديدة

أكدت شركة فيات الجزائرية على أن السيارة تتوفر بثلاثة ألوان أساسية، هي الأبيض والأزرق والرمادي، وتُعرض بسعر 3.349.000 دينار، كما أكدت الشركة على أن السيارة تم تزويدها بمحرك سعته 1.6 لتر، بناقل حركة يدوي خمس سرعات بقوة 115 حصان، بالإضافة إلى أن السيارة تأتي بتصميم فخم بفضل المصابيح الأمامية التي تم إعادة تصميمها وعجلات 16 إنش لونها أسود لامع،

إضافة إلى أن السيارة تتضمن عجلة قيادة من الداخل تحمل شعار فيات بالإضافة إلى لوحة عدادات وأقمشة مقاعد حديثة، بها صندوق بسعة 775 لترا قابل للتوسيع إلى 3000 لتر عند طي المقاعد الخلفية ومقعد الراكب، أيضا أكدت الشركة على أن السيارة مزودة بأحدث تقنيات الاتصال لتعزيز تجربة القيادة حيث تتضمن نظام شاشة ملونة باللمس.