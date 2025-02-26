“الفرصة في ايدك”.. رسالة واحدة للاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وخليك أنت الفائز القادم واعرف شروط التسجيل

مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي، حيث يمكن التسجيل في البرنامج من خلال السير على مجموعة من الخطوات والجوائز المالية التي يتم تقديمها طوال العام للمشتركين، كما أن هناك جوائز شهرية وأسبوعية، وجائزة المليون دولار تكون في نهاية كل عام، ليس هذا فحسب بل توجد جوائز أخرى مثل تقديم منازل وسبائك ذهب وسيارات.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

توجد العديد من الخطوات التي يمكن استخدامها للاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك يتم من خلال الآتي:

في البداية الدخول إلى تطبيق الرسائل عبر هاتفك.

تحديد الرقم المرادف لبلدك وإرسال رسالة نصية بها حلم أو DREAM عبر هذا الرقم.

ستتلقى مجموعة من الأسئلة ينبغي الإجابة عليها بشكل صحيح.

يمكن أيضًا الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

حدد الإقامة ورقم هاتفك بشكل صحيح.

بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل من أجل إتمام عملية الاشتراك.

شروط التقديم في مسابقة الحلم 2025

قامت إدارة المسابقة بوضع مجموعة شروط من أجل تحقيق العدالة والشفافية في جميع المتقدمين، وهذه الشروط كالآتي:

لا بد أن يكون المشترك من حاملي الجنسية العربية ومقيم في إحدى الدول العربية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

ليس هناك أي صلة قرابة تجمع بين المشترك والعاملين في القناة أو المسؤولين عن المسابقة.

لا يكون قد حصل على الجائزة من قبل، وذلك لأن الأولوية تكون الذين لم يفوزوا بالجائزة من قبل.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

لجميع الدول العربية متاح الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام التالية: