حصريا على دي إم سي DMC مواعيد عرض برنامج محمد رمضان 2025

يهتم المشاهدون بمعرفة مواعيد عرض البرنامج الأول للفنان محمد رمضان هذا العام 2025 تحت عنوان مدفع رمضان، حيث يترقب الكثيرون منذ الإعلان عن هذا البرنامج حول ظهور الممثل محمد رمضان كمقدم برامج وليس كممثل كالعادة، ويتوقع محبيين الفنان أنه سيقوم بأداء رائع ومسلي مع الجمهور فى الشوارع خلال الثلاثون يوم من هذا الشهر الكريم حيث أنه يتقمص شخصيات مختلفة ويفكر العديدون فى ماذا سيقدم محمد رمضان فى هذا البرنامج من أفكار ونوع جديد لجذب الجمهور من كل أنحاء العالم ومن كل الأعمار.

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان 2025

مواعيد عرض برنامج الفنان محمد رمضان بإسم مدفع رمضان هذا العام 2025 ميلاديًا و 1446 هجريا قد تم الإعلان الترويجي له على أنه سوف يتم إذاعته بعد آذان المغرب تقريبا وأثناء تناول وجبة الإفطار للأسرة المصرية، وسوف تكون هناك مسابقة فى حلقات البرنامج للجمهور وقد قام الفنان محمد رمضان بنشر بعض مقاطع من تصوير هذه الحلقات على صفحاته الرسمية في المواقع المختلفة للتواصل الإجتماعى، حيث تظهر هذه المقاطع أن موقع تصوير البرنامج سوف يكون في الشوارع.

تردد القناة الناقلة لبرنامج مدفع رمضان

أعلنت قناة دي إم سي DMC عن عرض برنامج مدفع رمضان حيث جذب هذا الأعلان الترويجي جمهور كبير مترقب لمشاهدة هذا البرنامج والاستمتاع بمشاهدته عقب آذان المغرب وخلال وقت الإفطار وقد أكد الفنان أنم هذا الوقت مناسب تماما لتحقيق مشاهدة برنامجه أثناء تناول الإفطار، لذلك نقدم لكم تردد هذه القناة:

تردد قناة دي أم سي DMC

التردد: 12092.

الإستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة دي أم سي DMC