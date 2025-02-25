“اشترك الآن” جائزة المليون دولار في انتظارك😱.. طريقة وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تعتبر مسابقة الحلم 2025 واحدة من أهم الأحلام التي يسعى إليها الكثير من المواطنين في العالم العربي لتحقيق أحلامهم في لحظات، حيث يمكن أن يحالف أي مشترك الحظ وتتحقق أمنياته بمجرد الوقوع ضمن الفائزين في السحب العشوائي على الجوائز الكبرى التي توفرها إدارة البرنامج، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، وعادة تكون هذه الجائزة في نهاية العام الميلادي، تجدر الإشارة إلى أن مسابقة الحلم تميزت بالمصداقية التي لا تتحقق في العديد من المسابقات، مما جعلها باقية في قلوب المواطنين هذه الفترة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تم الإعلان عن مسابقة الحلم في الوطن العربي منذ سنوات، ومنذ أن ظهر الفائزون الأوائل، تأكد الجمهور العربي من صدق إعلانات المسابقة، وبالتالي اتجهت جميع الأنظار للاشتراك بها، حيث تم عرض هذه المسابقة على شاشة MBC من تقديم مصطفى الآغا، الذي يعلن عبرها عن فوز المتسابقين بجوائز أحلامهم، سواء كانت المادية أو العينية، لذلك يمكن الاشتراك من خلال اتباع الآتي:

يتم كتابة رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول تتضمن كلمة حلم أو Dream.

بعد ذلك ترسل الرسالة إلى الرقم المرادف للدولة التي يقيم فيها المشارك.

الضغط بعد ذلك على خيار إرسال ثم انتظار أول سؤال من المسابقة للإجابة عليه بدقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ينبغي الالتزام بأرقام الدول التي يقيم فيها من لديه رغبة في الاشتراك بالمسابقة، حيث تم تحديد مجموعة من الأرقام بناء على شركات المحمول في كل بلد، وبالتالي تصبح فرصة الفوز متاحة للكثير من المواطنين في مختلف البلدان، ومن الأرقام المتاحة للدول العربية ما يلي: