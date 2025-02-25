أجدد الأغاني والمنوعات على تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية بجودة hd

انتشرت مؤخرا على جميع المنصات الإلكترونية طريقة البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2025، وهي تعتبر من أهم القنوات المتخصصة في أغاني الأطفال والأناشيد الدينية، خاصة وأن إدارة القناة تهتم بشكل كبير بتنظيم المحتوى الترفيهي والتعليمي والبرامج المنوعة التي توفرها للأطفال وتحثهم على اكتساب صفات حميدة من الرفق بالطيور والحيوانات والطريقة التي يتم التعامل معها، بالإضافة إلى برامج السيرة النبوية وقصص الأنبياء، وجميع هذه المميزات جعلت منها هي الخيار المثالي لجميع الآباء والأمهات.

تردد قناة طيور الجنة 2025

أتاحت إدارة قناة طيور الجنة مجموعة من البيانات التي يتم من خلالها إدخالها لتنزيل القناة واستقبالها على جميع الأقمار الصناعية، وهذه الترددات والقيم جاءت على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11274.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات

التردد: 11310.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التلفزيون

حتى يتم استقبال قناة طيور الجنة على أجهزة الرسيفر والاستمتاع بها على شاشات التلفزيون، ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات التي نوضحها في النقاط التالية: