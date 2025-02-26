“عثمان يرى بالا على قيد الحياة”.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 والقناة الناقلة للحلقة مترجمة باللغة العربية 

مع اقتراب عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان بدأ العديد من متابعي المسلسل يبحثون عن مواعيد العرض، خاصة أن الحلقة الماضية كان بها الكثير من الأحداث المشوقة، بالإضافة إلى ذلك فإن مسلسل قيامة عثمان يعتبر واحد من أشهر المسلسلات التاريخية التي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحقق نسب مشاهدة عالية، وذلك لأنه يحكي عن حقبة زمنية كانت في فترة حكم العثمانيين لمصر، خلال تلك الفترة استطاع عثمان أرطغرل من توحيد المسلمين تحت راية الإسلام.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 مترجمة

كل أسبوع يتم البحث عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعد عثمان بن أرطغرل بقيادة جيشه لإنشاء معركة جديدة ضد المغول، ومن الجدير بالذكر أن حلقات المسلسل تتنوع بين الدراما والرومانسية.

من المقرر عرض الحلقة 182 يوم الأربعاء القادم على قناة ATV التركية الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم بث الحلقة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس القادم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 182 كاملة

بإمكان جميع محبي مسلسل قيامة عثمان من مشاهدة الحلقات الجديدة كل أسبوع عبر مجموعة من القنوات الفضائية، وهذه القنوات كما هي متمثلة على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بإذاعة حلقة جديدة من المسلسل عبر شاشتها مدبلجة، وذلك يكون من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض التسريبات التي أظهرت أن بالا مازالت على قيد الحياة وخلال الحلقات القادمة ستعود.