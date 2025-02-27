“هسه شوف اسمك”.. رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

محمود آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
“هسه شوف اسمك”.. رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي
رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أشهر المبادرات التي هدفها مساعدة المواطنين في دولة العراق، وتلك المبادرات تأتي في إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقدمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث كل فترة يتم فرز مجموعة من الأسماء التي تستحق الدعم، وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوصيل الدعم إلى الأسر المستحقة والتي تملك مصدر دخل محدود ولكن هذا لا يتم إلا بعد توفر الشروط الموضوعة من قبل الوزارة في جميع المتقدمين.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بإمكان جميع المواطنين من الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2025 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • التوجه إلى الموقع الرسمي مظلتي.
  • في الخطوة الثانية يتم الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية المتاحة”.
  • حدد خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
  • إدراج البيانات المطلوبة من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم.
  • تدوين المحافظة التي ينتمي لها المتقدم.
  • في نهاية الخطوات الضغط على زر “بحث” والانتظار ليتم تحميل كشوفات المستحقين للدعم.

شروط استحقاق دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق 2025

معلن من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الضوابط التي تخص برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

  • ينبغي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • لا بد أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في العراق.
  • لا يمتلك المواطن أي عقارات أو أصول غالية الثمن.
  • لا يحصل المتقدم على أي دعم من برامج أخرى.
  • لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة بالنسبة للرجال، أما السيدات لا بد ألا يقل عمرهم عن 15 عام ولا يتجاوز 55 عام.
  • تقديم الوثائق الطبية إذا كان المتقدم يعاني من مشاكل صحية.
معلومات الكاتب
محمود

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