تفاصيل القرار الجديد… زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025.. والشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة الأردنية عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2025 لتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للوطن وقد شملت زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025 الجديدة تعديل قيمة المعاشات، وفقا لجدول محدد يوضح مقدار زيادة رواتب المتقاعدين التي سيحصل عليها المستفيدون، مما يساهم في توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين وعائلاتهم.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025

وفقا للجدول الجديد الذي أقرته الحكومة، فإن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025 تشهد ارتفاع ملحوظ على النحو التالي:

المتقاعد الذي كان يتقاضى 500 ألف دينار سيرتفع راتبه إلى 600 ألف دينار.

من كان يحصل على 550 ألف دينار سيزداد راتبه ليصل إلى 650 ألف دينار.

المتقاعد الذي يتقاضى 600 ألف دينار سيحصل على زيادة ليصبح 700 ألف دينار.

من كان يحصل على 700 ألف دينار ستتم زيادة راتبه ليصل إلى 800 ألف دينار.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

حددت الحكومة الأردنية عدد من الشروط التي يجب توافرها لضمان الاستفادة من زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025 الجديدة ومن أبرزها:

أن يكون المتقاعد قد خدم في القوات المسلحة الأردنية لمدة لا تقل عن 15 عام.

ألا يكون المتقاعد قد وصل إلى سن التقاعد الرسمي وهو 60 عام.

للموظفين الذين بلغوا 50 عام يجب أن يكونوا قد أمضوا 25 عام في الخدمة للاستفادة من الزيادة.

تشمل الزيادة أيضا السيدات الأرامل والمتزوجات اللاتي يحق لهن الاستفادة من المعاش التقاعدي وفقا للقوانين المعمول بها.

الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين العسكريين بعد الزيادة هو 500 ألف دينار ويتم صرفه وفق البنود المعتمدة لتحسين مستوى المعيشة.

متابعة تنفيذ قرار زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2025

أكدت الجهات المختصة أن تنفيذ زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن سيتم وفق جدول زمني محدد، وستبدأ الجهات المعنية في صرف الرواتب وفقا للقيم الجديدة خلال الفترة المقبلة.