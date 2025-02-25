فخر وعزة… موعد يوم العلم السعودي 1446 وأبرز مظاهر الاحتفال به

مع اقتراب يوم العلم السعودي 1446، يتزايد اهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الوطنية، والتي أصبحت محطة سنوية تحتفل فيها المملكة بفخر واعتزاز برمزها الوطني المتمثل في العلم السعودي.

موعد يوم العلم السعودي 1446

يصادف يوم العلم السعودي لعام 1446 يوم 11 مارس 2025، الموافق 11 رمضان 1446، مما يعني أن الاحتفال بهذه المناسبة سيأتي خلال أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يضفي عليها طابع روحاني ووطني مميز.

أهمية يوم العلم السعودي

تم اعتماد يوم 11 مارس من كل عام “يوم للعلم السعودي” بناء على الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2023 ويهدف يوم العلم السعودي إلى تكريم العلم السعودي كرمز للوحدة الوطنية والتاريخ العريق للمملكة حيث يحمل العلم السعودي دلالات ومعاني عظيمة، حيث يجسد الإسلام من خلال عبارة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ويرمز السيف إلى القوة والعدل، بينما يعكس اللون الأخضر معاني الازدهار والتنمية.

مظاهر الاحتفال بيوم العلم السعودي

تحرص المملكة على إحياء يوم العلم السعودي من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تشمل:

عروض ثقافية وتراثية تستعرض تاريخ العلم السعودي وتطور شكله عبر العقود.

فعاليات ترفيهية ووطنية تعزز مشاعر الانتماء والفخر بين المواطنين.

حفلات غنائية وطنية تتغنى بإنجازات المملكة وتاريخها المجيد.

أنشطة مجتمعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية العلم السعودي ورمزيته.

إضاءات وشعارات خاصة بالمناسبة في المباني والميادين العامة.

هل يوم العلم السعودي 1446 عطلة رسمية؟

يعد يوم العلم السعودي من المناسبات الوطنية الهامة، وهو إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة، حيث تمنح الجهات الحكومية والخاصة العاملين فرصة للاحتفال بهذا اليوم والتعبير عن الاعتزاز بالوطن وهويته.