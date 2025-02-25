سبب وفاة الأمير محمد بن تركي السديري أمير جازان السابق.. المملكة تودعه بحزن

أعلنت المملكة العربية السعودية، امس الاثنين 24 فبراير 2024، وفاة الأمير محمد بن تركي السديري، أمير منطقة جازان السابق، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقد أثار خبر وفاة الأمير محمد بن تركي السديري أمير جازان حزن واسع في الأوساط السعودية، حيث يعد الفقيد أحد الشخصيات البارزة التي ساهمت في تطوير المنطقة خلال فترة توليه المنصب.

مسيرة الأمير محمد بن تركي السديري في خدمة الوطن

كان للأمير محمد بن تركي السديري دور مهم في إدارة منطقة جازان خلال فترة توليه الإمارة، حيث عمل على تعزيز التنمية في المنطقة والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما كان له تأثير واضح في دعم المشاريع الوطنية والنهضة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال فترة إدارته.

سبب وفاة الأمير محمد بن تركي السديري

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب وفاة الأمير محمد بن تركي السديري، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنه كان يعاني من وعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى دخوله المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يوافيه الأجل المحتوم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، ستقام صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة العصر اليوم الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض، ومن المتوقع أن يحضر الصلاة عدد كبير من الشخصيات البارزة في الدولة والمسؤولين والمواطنين الذين يرغبون في تقديم واجب العزاء.