اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 الموعد وتردد القنوات الناقلة

اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182، أثار هذا المسلسل إعجاب الكثير من المتابعين في جميع أنحاء العالم، وذلك عقب عرضة إلى باقة كبيرة من الحلقات الأكثر إثارة وتشويقًان فيما أن الإعلان الثاني من الحلقة 182 تمكن السيد عثمان من اكتشاف مخبأ السيدة بالا، والقيام بإنقاذها، نظير الذهاب إلى استرجاع قبيلته مرة أخرى والقضاء على الخونة، وعليه فإن حلقة هذا الأسبوع ستشهد حالة من الأجواء المثيرة والمشوقة، ويمكنك معرفة الموعد المذاع فيها الحلقة وتردد القنوات العارضة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 182

يتم غدًا الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 عرض الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حتى أن إعادة الحلقة سيكون يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدتها دون توقف.

تردد قناة atv التركية علي النايل سات

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة atv العارضة لمسلسل عثمان، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 10796.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ولكي تتمكن من متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مترجمة إلى اللغة العربية على تردد قناة الفجر الجزائرية، فجاءت معلوماته كما يأتي:-