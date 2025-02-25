إجازة الجامعة الفصل الدراسي الثاني 2025 موعدها ومدتها وفق الخريطة الزمنية

تعد إجازة الجامعة للفصل الدراسي الثاني من الفترات التي ينتظرها الطلاب بشغف، فهي فرصة للراحة بعد فصل دراسي طويل مليء بالمحاضرات والاختبارات، كما أنها تتيح للطلاب فرصة لمراجعة المواد والاستعداد للامتحانات النهائية ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن إجازة الفصل الدراسي الثاني تأتي وفق جدول زمني محدد يشمل جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في مصر.

موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني في الجامعات 2025

وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء المحاضرات والاختبارات الفصلية حيث ينتهي الفصل الدراسي الثاني رسميا في 29 مايو 2025 بعد ذلك تبدأ فترة الإجازة الرسمية التي تسبق امتحانات نهاية العام، والتي تجرى خلال شهر يونيو وفقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

مدة إجازة الفصل الدراسي الثاني في الجامعات 2025

إجازة الفصل الدراسي الثاني للجامعات تختلف من كلية لأخرى، حيث تعتمد على طبيعة الامتحانات وجدول الاختبارات الذي يتم تحديده من قبل كل جامعة وفقا لنظامها الأكاديمي بشكل عام، يحصل الطلاب على إجازة قصيرة قبل الامتحانات النهائية، والتي قد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وذلك لمنحهم الفرصة للاستعداد الجيد للامتحانات.

أما الإجازة الرسمية بعد انتهاء الامتحانات فهي تمتد حتى بداية العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة للعام الجامعي 2025-2026 في 28 سبتمبر 2025، مما يعني أن الطلاب سيحصلون على فترة راحة كافية خلال فصل الصيف.

أهمية إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب

تمثل إجازة الجامعة للفصل الدراسي الثاني أهمية كبيرة للطلاب حيث تتيح لهم الفرصة للراحة والاسترخاء بعد جهد دراسي طويل كما أنها تعتبر فرصة مناسبة للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة مثل: