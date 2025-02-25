جدول العطل الرسمية في المغرب 2024/2025 وفق التقويم الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن جدول العطل الرسمية في المغرب 2024/2025، والذي يشمل جميع مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، إضافة إلى أقسام تحضير شهادة التقني العالي لتنظيم السنة الدراسية وتوفير فترات راحة متوازنة للطلاب والأساتذة، مما يساعد على تحسين جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة.

العطل المدرسية الرسمية في المغرب 2024/2025

يشمل جدول العطل الرسمية في المغرب مجموعة من الإجازات الوطنية والدينية، إضافة إلى العطل البينية التي تمنح للطلاب فترات راحة خلال الموسم الدراسي وجاء جدول العطل الرسمية في المغرب على الشكل التالي:

العطل الدينية والوطنية في المغرب 2024/2025

عيد المولد النبوي الشريف: يومان (12 و13 ربيع الأول 1446).

ذكرى المسيرة الخضراء: يوم واحد (6 نوفمبر 2024).

عيد الاستقلال: يوم واحد (18 نوفمبر 2024).

رأس السنة الميلادية: يوم واحد (1 يناير 2025).

ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال: يوم واحد (11 يناير 2025).

عيد الشغل: يوم واحد (1 مايو 2025).

عيد الفطر: 3 أو 4 أيام (من 29 رمضان إلى 2 شوال 1446).

عيد الأضحى: 3 أيام (9 إلى 11 ذو الحجة 1446).

فاتح محرم: يوم واحد (محرم 1447).

العطل البينية وعطلة منتصف السنة الدراسية

العطلة البينية الأولى: 8 أيام (من 20 إلى 27 أكتوبر 2024).

العطلة البينية الثانية: 8 أيام (من 8 إلى 15 ديسمبر 2024).

عطلة منتصف السنة الدراسية: 8 أيام (من 26 يناير إلى 2 فبراير 2025).

العطلة البينية الثالثة: 8 أيام (من 16 إلى 23 مارس 2025).

العطلة البينية الرابعة: 8 أيام (من 4 إلى 11 مايو 2025).

أهمية جدول العطل الرسمية في المغرب 2024/2025

يعتبرجدول العطل الرسمية في المغرب في المغرب جزء أساسي من التخطيط الدراسي السنوي حيث يساعد على:

توفير فترات راحة متوازنة للطلاب مما يسهم في تحسين تركيزهم وأدائهم الدراسي.

إتاحة الفرصة للمعلمين لمراجعة المناهج وتحضير الدروس بفعالية أكبر.

تسهيل تنظيم الامتحانات الدورية وفق إيقاع دراسي متوازن.

تعزيز الجانب التربوي من خلال الأنشطة اللامنهجية والعائلية خلال فترات العطل.