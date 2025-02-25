قبل رمضان.. فائدة أم ضرر تفريز الطعام للحفاظ على قيمته الغذائية

لم يتبق سوى أيام قليلة على دخول شهر رمضان المبارك، مما يبحث العديد من الأشخاص نتائج تفريز الطعام الذي يعمل على توفير الوقت والجهد اللازم على مدار الشهر الفضيل، فيما قامت استشاري البكتيريا والمناعة، نهلة عبد الوهاب، بالكشف عن الفوائد والأضرار التي تنتج عن تفريز الطعام، مع تقديم بعض النصائح التي تضمن الحفاظ على جودته وقيمته الغذائية بشكل كبير.

فوائد تفريز الطعام

من أبرز الفوائد التي يمكنك التعرف عليها عند تفريز الطعام خلال الصيام، وفقًا لما يأتي:-

تفريز الطعام ووضعه في علب مخصصة يعمل على توفير الوقت والجهد على مدار شهر رمضان المبارك.

في حالة التفريز والاحتفاظ به سيسهل على الشخص في إجراء التسخين فقط بدلاً من تحضيره من البداية.

كذلك فإن عملية التفريز تمنع الشعور بالملل من تكرار نفس الطعام.

يعمل على التقليل من الهدر.

التفريز يحافظ على النكهة في حالة تفريغ الهواء والعمل على إغلاقه بشكل ملائم.

الطعام المجفف يمكن الاحتفاظ به دون تسخين.

أضرار تفريز الطعام في رمضان

أما عن الأضرار التي تُسببها عمليات التفريز خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا لما يلي:-