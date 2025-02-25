سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 25-2-2025

شهدت أسعار الدولار حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025 أمام الجنيه، فيما بلغ متوسط سعر العملة الأجنبية نحو 50.55 جنيه شراء، وللبيع 50.96 جنيه مع التعاملات الصباحية، بالإضافة إلى أن الثبات يشمل كافة البنوك الحكومية والخاصة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار أمام الجميع للبيع والشراء، خلال السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه في كافة البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في “البنك الأهلي” إلى 50.55 جنيه شراء، وللبيع 50.65 جنيه.

فيما أن سعر الدولار في “بنك مصر” سجل نحو 50.55 جنيه للشراء، وبيع 50.65 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الدولار في “بنك القاهرة” وصل إلى 50.55 جنيه شراء، وللبيع 50.65 جنيه.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الان

وعن باقي التحديثات التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه داخل باقي البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يلي:-