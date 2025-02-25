عااجل من بنك الخرطوم لجميع عملائه حول الدعم الجديد.. “فعل حسابك الان”

أعلن بنك الخرطوم عن دعمه الكامل لقطاع التعليم، خاصة لجميع العملاء الذين لديهم حسابات بنكية داخل البنك، نظير أنه تم البدء في توزيع الكراسات لجميع الطلاب والطالبات داخل مدارس الولاية الشمالية، مؤكدًا بأنه سيتم استمرارية الدعم في مختلف الولايات الأخرى، مما يأتي ذلك ضمن المسؤولية المجتمعية التي تهدف بشكل كبير إلى دعم العملية التعليمية ومساندة الطلاب المحتاجين على مستوى ولايات دولة الجزائر.

دعم جديد من بنك الخرطوم

وقامت إدارة تعليم الولاية الشمالية، بعمل مراسل رسمية من أجل تقديم الدعم وتوزيعه على كافة الطلاب الأكثر احتياجًا والمستحقين لهذا الدعم، مما أعرب مدير التعليم في الوحدة وكافة العاملين داخل مديرية تعليم الوحدة عن شكرهم وتقديرهم الكامل لبنك الخرطوم بما يقدمونة من مساعدات ودعم ملائم تعكس رؤية البنك وتدعم قطاع التعليم، نظير تعزيز فرص التحصيل الأكاديمي لجميع الطلاب، والعمل على تطوير المجتمعات المحلية بشكل كبير.

تفعيل حساب في بنك الخرطوم

وضمن الدعم المستمر المقدم من قبل بنك الخرطوم، فيرغب شريحة كبيرة من العملاء بتفعيل حساب جديد داخل البنك، من أجل الاستفادة من الدعم والخدمات المصرفية المقدمة، ويكون ذلك بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة تتمثل في الأتي:-