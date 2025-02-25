سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025 داخل محلات وأسواق الصاغة، نظير أن هذا الاستقرار جاء تزامنًا مع الارتفاع الملحوظ التي شهدته المشغولات الذهبية على مدار الفترة الماضية، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على سعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب سواء للبيع أو الشراء، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” إلى 4748 جنيهًا للبيع، بينما الشراء سجل نحو 4727 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما أن سعر الذهب عيار “21” بلغ نحو 4155 جنيهًا بيع للجرام الواحد، أما عن الشراء فبلغ نحو 4135 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

بالإضافة إلى أن الذهب من عيار “18” سجل نحو 3561 جنيهًا للبيع، بينما الشراء سجل نحو 3544 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار “14” إلى 2770 جنيهًا بيع، وشراء 2757 جنيهًا بدون المصنعية.

حتى أن الجنيه الذهب سجل في تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 33 ألف و240 جنيهًا للشراء، وللبيع 33 ألف و80 جنيه بدون المصنعية.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من تاجر إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المطبقة من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، مع إمكانية الزيادة أو الانخفاض بناءً على ما يحدده محل الصاغة، وحتى يتمكن كافة المواطنين من الحصول على سعر مصنعية عادل، مع وجود توقعات كبيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف خلال الفترة المقبلة.