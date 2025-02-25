“سجلي فيها” رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت.. 800 دينار شهريًا

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“سجلي فيها” رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت.. 800 دينار شهريًا
منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 سجلي الآن

في ظل المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، فتم إطلاق منحة المرأة الماكثة التي تُساهم في توفير الدعم الملائم أمام كافة المتقدمات راغبات الحصول على الدعم، ناهيك عن أن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تسجيل منحة المرأة الماكثة بالبيت

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-

  • عليك الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة المنح.
  • مع اختيارك إلى منحة المرأة الماكثة.
  • قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمرأة المتقدمة.
  • وعلى إثرا ذلك ستتمكن من رفع الوثائق الخاصة بطلب التسجيل في المنحة.
  • التأكيد على صحة البيانات التي قمتي بإدخالها.
  • مع النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.
"سجلي فيها" رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت.. 800 دينار شهريًا
“سجلي فيها” رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت.. 800 دينار شهريًا

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت، مع استمرارية الحصول على الدعم المادي الشهري المقدم، وفقًا لما يأتي:-

  • يجب وأن تكون المرأة الماكثة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
  • كذلك يجب وأن تكون مقيمة بشكل دائم في الدولة الجزائرية.
  • أن يصل الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى 19 عامًا.
  • كذلك يجب وأن يكون الحد الأقصى نحو 40 عامًا.
  • عدم توافر أي مصادر دخل أو أصول تمنعها من القبول في المنحة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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