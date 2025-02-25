رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون زيارة الفرع في أقل من 5 دقائق

يبحث العديد من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين عن فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون زيارة الفرع، فيما أن الخدمة تم إطلاقها حديثًا من أجل توفير الوقت والجهد اللازم المعني بالحصول على حساب بنكي في أقل من 5 دقائق، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل المعنية بفتح الحساب والشروط المطلوبة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم والاستفادة الكاملة من الخدمات البنكية التي يوفرها البنك، فعليك اتباع الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

ثم يتم بعدها القيام باختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

بحيث تتمكن من ملء استمارة طلب فتح حساب عبر بنك الخرطوم.

مع إمكانية رفع الوثائق المعنية بطلب فتح حساب داخل البنك.

يُرجى التأكيد على صحة البيانات المُدخلة في الخانات المخصصة.

القيام بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

بحيث تتلقي رسالة بنجاح فتح حساب داخل البنك.

شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة راغبي فتح حساب داخل بنك الخرطوم، من أجل الاستفادة الكاملة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، وفقًا لما يلي:-