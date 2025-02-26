صار عنا بيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك بأغاني جديدة

هناك عدد كبير من الأطفال وأولياء الأمور يبحثون عن التردد الخاص بالقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة طيور الجنة بيبي 2025 وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث أنها من اشهر القنوات الخاصة بمحتوى الاطفال والتي قامت بتحقيق شعبيه في البلاد العربية ولديها الملايين من الجماهير وذلك بسبب المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقوم بتقديمه لمجموعة مناسبة من الفئات العمرية الصغيرة والذي يكون المحتوى متنوع بين الاناشيد والبرامج التي تسلل الأطفال بالاضافة إلى تقوية المهارات الفكرية والحركية لديهم وتعلم المبادئ والقيم الأساسية وفي هذا المقال سوف نوضح تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبى على النايل سات

حتى يتمكن الأطفال من متابعة محتوى القناة لا بد من استقبالها على أحد الأقمار الصناعية مثل النايل سات وذلك من خلال البيانات التالية :

التردد الخاص بالقناة هو 11315.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عربسات

يمكنك أن تقوم باستقبال التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة الفضائية هو 11632.

معدل الترميز يكون 27500.

معدل الاستقطاب يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ بنسبة ⅚.

ما مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مميز للأطفال وبها الكثير من الخصائص والمميزات وهي تكون: