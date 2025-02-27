بالرقم الوطني..رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين Bank of Khartoum 2025 وأهم شروط فتح الحساب

بنك الخرطوم يقدم خدمات مصرفية إلكترونية عديدة ومنها فتح حساب بنكي عن طريق موقع البنك سواء كان هذا الحساب جاري أو توفير كما وفر البنك تطبيق بنكك من تنزيل التطبيق وتسهيل على العملاء الكثير من الخدمات الإلكترونية سواء كان المتقدم سوداني الجنسية أو مقيم في دولة السودان لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة فتح حساب اونلاين بدون الذهاب إلى الفرع.

رابط فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم 2025

لكي يتم فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم لا بد من اتباع الكثير من الخطوات التالية كما يلي بدون الذهاب إلى البنك عن طريق الإنترنت كالآتي:

يجب على المتقدم في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لدى بنك الخرطوم.

بعد ذلك يجب عليه تسجيل الدخول إلى حسابه.

ثم إنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم.

يجب على المتقدمين اختيار اللغة.

كما بعد ذلك عليك تحديد نوع الحساب.

بعد فتح نموذج الطلب عليكم تعبئة البيانات المطلوبة لفتح الحساب البنكي.

لا بد من كتابة الرقم الوطني أو الجواز على حسب جنسية العميل المتقدم.

بعد ذلك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة بشرط أن تكون سارية المفعول.

ثم بعد ذلك الضغط على زر إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنكك الخرطوم

في الفترة الأخيرة بنك الخرطوم توفر خدمة الحصول على حساب من البنك بدون زيارة الفرع عن طريق البنك لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على فتح حساب بنكي توفير أو حساب بنكي جاري عن طريق الاونلاين لذلك سنشرخ لكم الطريقة الصحيحة من أجل الحصول على تلك الخدمة من برنامج فتح حساب بنكي في دولة السودان لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم الشروط والأحكام الواجبة كما يلي بكل التفاصيل: