حدثها الآن قبل رمضان.. استمتع بمغامرات لولو على تردد قناة وناسة 2025 على جميع الأقمار الصناعية

يهتم الكثيرون بتحديث تردد قناة وناسة 2025 قبل شهر رمضان حيث يفضل أولياء الأمور شغل أوقات فراغ أطفالهم فى أشياء تنمي مهاراتهم وتعلمهم التفكير والإبداع، عن طريق القنوات الهادفة ومنها قناة وناسة التى تمكنت من جذب جمهور كبير من الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي لأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مختلف، مثل البرامج المتنوعة والأغاني والأناشيد المفيدة مثل أغاني الحروف والأرقام بطريقة ممتعة وبرامج لتنمية المعلومات العامة للأطفال تجعلهم يركزون على التفكير والإبداع.

تردد قناة وناسة 2025

تهتم قناة وناسة براحة الأطفال واطمئنان أولياء الأمور على المحتوى المقدم لابنائهم لذلك تفكر دائما بتحسين جودة الصوت والصورة، وذلك بتحديث التردد بشكل مستمر على جميع الأقمار الصناعية لتسهيل لسهولة الوصول إليها لذا إليكم بيانات الترددات بمختلف الأقمار الصناعية:

قناة وناسة على النايل سات

التردد 11430.

تصحيح الخطأ ⅚.

الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

محتوى قناة وناسة 2025

قناة وناسة تسعى منذ ظهورها الأول على الفضائيات إلى تقديم محتوى هادف يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم التعليمية فى جميع المجالات، لذلك تعرض أنواع مختلفة وممتعة من البرامج والأغاني والأناشيد لجذب انتباه الأطفال وأولياء الأمور وتشتمل على الآتي: