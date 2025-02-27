فعل ميزة الحذف التلقائي.. مميزات الواتس آب الأخضر الجديدة 2025 في الإصدار الأخير.. محدش هيعرف إنك أونلاين 

بدأ الكثير يبحثون عن مميزات الواتس آب الأخضر الإصدارات الأخيرة، خاصة أن تطبيق الواتس يعتبر واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الكثير حول العالم من أجل التواصل مع بعضهم سواء بإرسال رسائل صوتية أو محادثات مرئية، وذلك يعود إلى حماية التطبيق للخصوصية وتأمين البيانات الشخصية من أي اختراق، ومؤخرًا قامت الشركة المطورة للتطبيق بالإعلان عن وجود عدة مزايا في الإصدار الجديد سنتعرف عليها معًا خلال هذا المقال.

مميزات الواتس آب الأخضر الجديدة 2025

تعتبر مميزات الواتس آب الأخضر فريدة من نوعها واستثنائية، لذا نجد الكثير يفضلون استخدام هذا النوع عن أي نوع آخر، وتلك المزايا كالآتي:

يحافظ الواتساب على حماية بياناتك من أي اختراق.

يمكن تشفير جميع الرسائل بين الطرفين، بالتالي تزداد الأمان والخصوصية.

يستطيع المستخدمون من نسخ الرسائل بكل سهولة.

وفر للمستخدمين حجب الصور عن بعض الأشخاص.

لا يمكن لأي شخص القيام بعمل لقطة شاشة لصورتك الشخصية، وذلك لأنها محمية وغير مسموح بذلك.

بإمكان تفعيل الحذف التلقائي للرسائل بعد مرور 24 ساعة.

يمكن إرسال الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والصور بكل سهولة.

تستطيع إخفاء آخر ظهور لك على الواتس آب وبعض المعلومات الأخرى.

ومؤخرًا تم تفعيل خاصية قفل الرسائل باستخدام كلمة مرور أو عن طريق البصمة، وتلك الميزة بالطبع يهتم بها عدد من مستخدمي التطبيق.

ما هي استخدامات تطبيق الواتس أب؟

يعتبر تطبيق الواتس أب واحد من أشهر تطبيقات المراسلة التي يستخدمها في العالم، وذلك لأنه يوفر عدد كبير من المزايا بسبب الاستخدامات التالية: