الأخضر ثابت والجنية المصري صامد .. سعر الدولار اليوم بتاريخ 25 من فبراير 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2024 حيث سجل سعر الدولار انخفاضًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم وقد استقر سعر الدولار في الكثير من البنوك المصرية خلال الساعات الاخيرة الماضية وقد سجل سعر الدولار وفق القطاع المصرفي خلال الساعات الأخيرة الماضية أعلى سعر للشراء 50.30 جنيهًا للشراء و 50.18 جنيهًا للبيع وخلال السطور التالية نكشف عن سعر الدولار في الكثير من البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية حيث استقرت أسعار الدولار اليوم بعد الانخفاض الذي سجله خلال نهاية التعاملات يوم أمس وإليكم أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 سجل نحو 50.18 جنيهًا للشراء و 50.28 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 سجل نحو 50.18 جنيهًا للشراء و 50.28 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 سجل نحو 50.20 جنيهًا للشراء وحو 50.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 سجل نحو 50.18 جنيهًا للشراء و 50.28 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

يريد الكثير من المواطنين متابعة سعر الدولار بصفة دورية في الكثير من البنوك المصرية اليوم حيث تختلف أسعار الدولار اختلافًا طفيفًا من بنك لآخر حيث سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 في المصرف المتحد نحو 50.18 جنيهًا للشراء و 50.28 جنيهًا للبيع.