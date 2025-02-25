اشتري من دلوقتي وخزن عشان رمضان .. أسعار الدواجن اليوم بتاريه 25 من فبراير 2025

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 حيث استقرت أسعار الدواجن البيضاء في البورصة المصرية وفي الكثير من الأسواق المحلية بعد الارتفاع الأخير خلال الأيام الماضية وقد شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق إل 90 جنيهًا وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار الدواجن المختلفة في الأسواق اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 عن أسعار الدواجن المختلفة في الأسواق المحلية حيث استقرت أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة الماضية وهي كالتالي.

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 يتراوح بين 86 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم وصل 100 جنيهًا في المحلات التجارية.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 126 جنيهًا ويصل إلى 132 جنيهًا في الأسواق المحليه.

وصل سعر كيلو البامية اليوم نحو 200 جنيها فى الاسواق والمحلات التجارية.

سعر البيض اليوم

بعد التعرف على اسعار الدواجن اليوم يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 حيث تختلف أسعار البيض وفق نوعه حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 155 جنيهًا إل 160 جنيهًا بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 160 الى 165 جنيها بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إل 170 جنيهًا.