تحديث أسعار الحديد اليوم بتاريخ يوم 25 من فبراير 2025 “أعرف أخر التفاصيل”

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بمعرفة أسعار مواد البناء المختلفة عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2024 حيث يعتبر الحديد من أهم السلع التي تتغير أسعارها بشكل مستمر حيث استقرت أسعار الحديد في المصانع والأسواق المختلفة يوم أمس وخلال بداية اليوم حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن مختلف أسعار الحديد اليوم في معظم المصانع المصرية حيث سجل حديد عز تراجع في سعر طن الحديد اليوم ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول سعر طن الحديد اليوم.

أسعار الحديد اليوم

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 عن أسعار الحديد في مختلف المصانع المصرية وأنها حديد عز حديد المصريين وحديد بشاي وحديد الجيوشي والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 205 سجل نحو 39 ألف جنيهًا.

وصل سعر طن حديد السويس اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 نحو 36 ألف جنيهًا.

سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 نحو 36 ألف جنيهًا.

وصل سعر طن حديد استيل اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 نحو 36500 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 نحو 36850 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

بعد التعرف على اسعار الحديد في المصانع المختلفة اليوم يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 25 من فبراير 2025 حيث استقرت أسعار الأسمنت في المصانع والأسواق المصرية فقد وصل سعر طن الأسمنت إلى 3126 جنيهًا.