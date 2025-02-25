ما حقيقة صرف زيادة معاشات شهر مارس مبكر بمناسبة شهر رمضان 2025

قد حددت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف زيادة معاشات شهر مارس وذلك وفقًا للقرارات الجديدة، التي تم بالفعل اتخاذها لرفع الحد الأدني للمعاشات والذي سوف يتم بزيادة مقدرة لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وعلى جميع المواطنين إتباع عدد سنوات الخدمة الخاصة بهم، من اجل التعرف على زيادة ارتفاع المبالغ المالية الشهرية الخاصة بالمرتب التابع لهم في شهر مارس المقبل.

صرف زيادة معاشات شهر مارس

أوضحت وزارة المالية بشكل رسمي موعد صرف زيادة معاشات شهر مارس، والذي سوف يتم فيه رفع الحد الأدني للمعاشات، والذي سوف يبدأ منذ اليوم الأول من شهر مارس لعام 2025، وعلى أن يصل معاشات 1300 مسبقًا إلى زيادة 1495 جنيه مصري، وعلى ن يصل حد معاشات الارتفاع الأقصى إلى سعر 11600 جنيه مصري بدلا من سعر 10080 جنيه مصري، وهذا لجميع المواطنين الذي قد تنتهي خدمتهم في 1 مارس المقبل.

الفئات المستحقة من قرار المعاش الجديد

قد أوضحت وزارة المالية عن العديد من الفئات المستحقة من قرار المعاش الجديد والزيادة التي تم الإعلان عنها من خلال وزير المالية، وعلى أن يحصل جميع الموظفين التي سوف تنتهي خدمتهم في 1 مارس المقبل لعام 2025، إلى معاش يصل إلى 1500 جنيه بالزيادة المالية المقررة، بالإضافة إلى انه قد يتم تقاضي زيادة مالية 10080 لوصولهم إلى 11600 جنيه مصري، وقد يتغير المبلغ المستحق وفقًا لعدد سنوات الخدمة الخاصة بكل موظف على حدا.