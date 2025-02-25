Batot kides tv.. تردد قناة بطوط للأطفال 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات

احصل الآن على تردد قناة بطوط للأطفال والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدًا، في عرض البرامج التعليمية والبرامج الموسيقية المختلفة، التي تزيد من مهارات الأطفال، كما أنها من القنوات أيضا التي تشمل العديد من الأغاني والبرامج الترفيهية المختلفة، كما أيضا تعتبر القناة من أكثر القنوات الجديدة التي تشمل جذب وتسلية الأطفال، كما يمكنكم أيضا تحميل القناة على التلفاز بكل سهولة.

تردد قناة بطوط للأطفال

قد يبحث العديد من المشاهدين باستمرار على تردد قناة بطوط للأطفال، والتي تعتبر من أجدد القنوات المتميزة في عرض العديد من الأغاني والمعلومات المختلفة، بالإضافة إلى أنها أيضا تقوم بعرض العديد من البرامج الترفيهية التي تساعد في زيادة تسلية الأطفال والوعي والإدراك الخاص بهم باستمرار، كما أن أيضا القناة متميزة بشكل كبير في الوصول إلى أهم المعلومات الصحيحة للأطفال، وقد يشمل ترددها في الأتي وهي:

يكون القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11243.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11256.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

تنزيل قناة بطوط

يمكنكم الآن وبكل سهولة أن تقومون بتنزيل قناة بطوط المخصصة للأطفال والاستمتاع بالعديد من الأغاني المختلفة، لكافة الأطفال، بالإضافة إلى أن تنزيل القناة يمكن فعله بكل سهولة من خلال المشاهدين بدون الحاجة إلى دعم فني أو مختصين في المجال، وقد يشمل الخطوات الأتي وهي: