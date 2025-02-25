on time sports .. تردد قناة تايم سبورت الرياضية 2025 “نزلها حالًا بكل سهولة”

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة تايم سبورت الرياضية، وقد تعتبر أنها من القنوات المختصة في عرض المباريات المختلفة في الوطن العربي على الإطلاق، كما أيضا تشمل القناة أعادة حصرية لجميع المباريات التي يتم عرضها عليها، وهذا الأمر من اجل سهولة الوصول إلى كافة المباريات في العديد من الأوقات التي تتناسب مع المشاهدين عبر 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع.

تردد قناة تايم سبورت الرياضية

قد ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير على تردد قناة تايم سبورت الرياضية، والتي تعتبر من القنوات المتميزة جدًا في مجال كورة القدم، بالإضافة إلى أنها واحدة من أهم القنوات التي تقوم بعرض كافة المباريات بشكل حصري ولأول مرة فقط، بالإضافة إلى أنها القناة الوحيدة التي تقوم بالعرض المباشر للعديد من المباريات المختلفة، وقد يتمثل التردد الخاص بها في الأتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12376.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 3/4.

مميزات قناة تايم سبورت الرياضية

قد تعتبر قناة تايم سبورت الرياضية من أهم واكبر القنوات المتميزة، والتي تتميز عن غيرها في العديد من المباريات المختلفة التي يتم عرضها على التلفاز، بشكل متواصل بدون توقف أو انقطاع، كما أيضا يمكنكم الحصول على كافة المباريات التي تشمل كأس العالم وكأس الخليج على الفور، بعد أذاعتها مباشرة، فقد تعتبر أن القناة أيضا متميزة في عرض كافة المباريات بجودة عالية بدون توقف على الإطلاق.