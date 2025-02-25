كيفية تغيير الشعار وأطقم الفريق في دريم ليج سوكر 2025 Dream league soccer وخطوات تثبيتها على الموبايل

محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف تكنولوجيا
كيفية تغيير الشعار وأطقم الفريق في دريم ليج سوكر 2025 Dream league soccer وخطوات تثبيتها على الموبايل
كيفية تغيير الشعار وأطقم الفريق في دريم ليج سوكر 2025 Dream league soccer وخطوات تثبيتها على الموبايل

تعد لعبة دريم ليج سوكر واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم تجربة لعب واقعية بفضل التحديثات المستمرة التي تضيف مزيدًا من التحسينات لعناصر اللعبة، كما تتيح للاعبين إمكانية التحكم بفريقهم بطرق متعددة، مثل تغيير الشعار والأطقم لمنح الفريق طابعًا فريدًا يعكس هوية النادي المفضل لكل لاعب.

كيفية تغيير شعار الفريق في دريم ليج سوكر 2025

يمكنك تخصيص فريقك في لعبة دريم ليج سوكر 2025 من خلال تغيير الشعار وإضافة شعار النادي الذي تفضله باتباع الخطوات التالية:

  • قم بتشغيل دريم ليج سوكر على هاتفك.
  • توجه إلى الملف الشخصي والإعدادات ثم اضغط على خيار Edit Logo.
  •  انسخ رابط الشعار الذي ترغب في إضافته، ثم قم بلصقه في المستطيل المخصص له.
  • اضغط على Confirm لحفظ الشعار الجديد.
  • بمجرد تأكيد التغيير، ستلاحظ أن الشعار الجديد قد تم تطبيقه على فريقك في اللعبة.

كيفية تغيير أطقم الفرق في دريم ليج سوكر 2025

يمكنك منح فريقك مظهرًا جديدًا من خلال تغيير الأطقم الرسمية الخاصة به عبر الخطوات التالية:

  • قم بتشغيل دريم ليج سوكر على هاتفك.
  • اضغط على أيقونة النادي الخاص بك داخل اللعبة.
  • انتقل إلى أيقونة التخصيص (Customization).
  • يمكنك اختيار أحد الأطقم المتوفرة داخل اللعبة.
  • أو إضافة طقم خارجي من خلال إدخال الرابط الخاص به في المربع المخصص.
  • اضغط على تأكيد وإضافة ليتم تطبيق الطقم الجديد على فريقك.

كيفية تثبيت لعبة دريم ليج سوكر 2025

إذا كنت ترغب في تجربة اللعبة، يمكنك تثبيتها على هاتفك باتباع هذه الخطوات:

  • إذا كنت تستخدم نظام أندرويد، انتقل إلى متجر Google Play.
  • إذا كنت تستخدم نظام iOS، افتح متجر App Store.
  • اكتب في مربع البحث Dream League Soccer 2025 ثم اضغط على بحث.
  • بعد ظهور اللعبة في النتائج، اضغط على تثبيت (Install) وانتظر حتى تكتمل عملية التحميل.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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