Bankak فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين والشروط عبر bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، بنك الخرطوم هو أحد أهم وأكبر وأعرق البنوك السودانية والمعروف بدعمه لكافة الخدمات التي تتم عبر الإنترنت حيث يتميز العملاء الموجودين في بنك الخرطوم بإمكانية إجراء كافة معاملاتهم المصرفية اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع، والجديد الذي قدمه البنك خلال الفترة الماضية هي امكانية فتح الحسابات عبر الانترنت حيث أصبح من السهل على كافة العملاء أن يقوموا بفتح حسابات بنكية دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك وذلك في سهولة وأمانة ويسر وهذا سوف نتحدث عنه في المقال فتابعوا معي

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

منذ أن أعلن بنك الخرطوم على إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم القومي وقام العديد من المواطنين السودانيين بالبحث عن رابط الموقع وخطوات التفعيل والتي جاءت كالتالي:-

أولا يجب على المواطن زيارة الموقع الرسمي للبنك من خلال الرابط التالي.

عقب الدخول إلى الموقع حدد اللغة المناسبة ثم قم بإنشاء حساب في حالة عدم امتلاك حساب

بعد تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية في الموقع قم بالضغط على فتح حساب جديد في البنك.

ثم املأ بياناتك بكافة الأماكن الفارغة في الاستمارة ثم ارفع كافة الملفات المطلوبة منك.

ثم اضغط على الموافقة على الشغل والأحكام.

وأخيرا قم بالضغط على إرسال الطلب.

الشروط لفتح حساب بنك الخرطوم