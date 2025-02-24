نشط حسابك وفعله.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين والشروط اللازمة Bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني، يمكن لجميع المواطنين في دولة السودان ومن يقيم خارج دولة السودان أن يقوم بفتح حساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع البنك حيث أنها فرصة كبيرة للمقيمين خارج البلاد نتيجة الظروف الموجودة حاليا، يذكر أن بنك الخرطوم كان قد أعلن منذ فترة عن إمكانية فتح حسابات اونلاين وذلك لكافة عملائه وفقا لبعض الشروط والمتطلبات والأحكام الواجب توافرها في العميل كل هذا سوف نتعرف عليه في المقال فتابعوا معي.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

أكد بنك الخرطوم على أنه يمكن لكافة عملائه فتح حسابات داخل البنك بسهولة ويسر وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع حيث يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:-

أولا يجب على العميل التوجه إلى موقع البنك الرسمي على الانترنت.

ثم انشاء حساب جديد داخل البنك أو ادخال كلمة السر واسم المستخدم لتسجيل الدخول.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية في الموقع يجيب الضغط على القائمة الرئيسية واختيار فتح حساب جديد في البنك.

سوف تظهر أمامك استمارة يجب ملأها بكافة البيانات المطلوبة والذي يعد من أبرزها الرقم الوطني واسم بالكامل والبريد الالكتروني ورقم الهاتف وغيره.

وفي الأخير يجب عليه رفع كافة البيانات المطلوبة ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

والضغط على إرسال الطلب.

الشروط المطلوب لفتح حساب بنك الخرطوم

من أجل فتح حساب بنك الخرطوم يلزم ان تتوافر بعض الشروط والذي من أهمها:-