“فعل حسابك” فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين والشروط اللازمة Bankofkhatoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، أصبحت أحد الأمور السهلة على العملاء هي القيام بالعديد من الخدمات المصرفية اونلاين من المنزل، ومؤخرا طرح بنك الخرطوم لكافة عملائه إمكانية فتح حسابات جديدة اونلاين داخل البنك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد الفروع الموجودة في دولة السودان، تأتي تلك الخطوة في ظل الرغبة العامة الموجودة في دولة السودان نحو التحول الرقمي ليصبح موجود في كافة أركان الدولة وفي هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل كاملة فتابعوا معي.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم القومي

يمكن لكافة المواطنين الراغبين في فتح حسابات بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تمكنهم من امتلاك حساب جديد في البنك وفقا لبعض من الشروط وجاءت الخطوات كالتالي:-

يتوجب على العميل الراغب في فتح حساب في بنك الخرطوم التوجه إلى الموقع البنك الرسمي عبر الانترنت.

بعد ذلك يجب عليه تحديد اللغة المناسبة له ثم الضغط على إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب.

وفي حالة امتلاك حساب يجب عليه تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

بعد ذلك يجب عليه الضغط على الخيارات المتاحة أمام واختيار خيار فتح حساب في البنك.

الآن يتوجب على العميل كتابة كافة بياناته في الاستمارة التي أمامه.

بعد ذلك يجب عليه رفع المستندات المطلوبة منه والذي يعد من أبرزها صورة بطاقة الرقم الوطني وصورة شخصية للعميل.

وفي النهايه يجب عليه الضغط على إرسال الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 برقم الوطني

من أجل فتح حساب بنك الخرطوم وضع البنك عدة شروط أبرزها ما يلي:-