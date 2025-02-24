“GTA San Andreas 2025“ تفعيل شفرات جاتا سان اندرياس 2025 في البلايستيشن – إكس بوكس وأحــدث الشفــرات الجبـــارة

تعتبر جاتا سان أندرياس (GTA San Andreas) واحدة من أكثر ألعاب العالم المفتوح شعبية وتأثيرًا في تاريخ الألعاب، وما زالت تحظى بجماهيرية كبيرة رغم مرور سنوات على إصدارها، ولتعزيز تجربة اللعب يلجأ اللاعبون إلى شفرات الغش التي تمنحهم قدرات خارقة وأسلحة قوية ومركبات مميزة، وغيرها من الإضافات الممتعة.

شفرات جاتا سان أندرياس 2025

يعد تفعيل الشفرات في إصدار الكمبيوتر وإصدارات الكونسول (بلايستيشن – إكس بوكس) أمرًا بسيطًا:

للكمبيوتر: قم بكتابة الكود مباشرة على لوحة المفاتيح أثناء اللعب.

للكونسول (PS2 / PS3 / PS4 / Xbox): أدخل تسلسل الأزرار المطلوب أثناء اللعب.

أحدث شفرات جاتا سان أندرياس 2025

شفرات الأسلحة والذخيرة

LXGIWYL – الحصول على أسلحة المستوى الأول (مسدس، سكين، رشاش، قنابل).

PROFESSIONALSKIT – الحصول على أسلحة المستوى الثاني (قاذف اللهب، سلاح القنص).

NCSGDAG – جميع الأسلحة بمستوى احترافي.

FULLCLI – ذخيرة غير محدودة بدون إعادة تعبئة.

شفرات المركبات والمواصلات

RZHSUEW– الحصول على عربة جولف.

JUMPJET – استدعاء طائرة حربية “هيدرا”.

AIWPRTON– استدعاء دبابة Rhino.

VPJTQWV– استدعاء سيارة سباق نادرة.

FLYINGFISH– جميع القوارب تطير.

CHITTYCHITTYBANGBANG– السيارات تطير عند القيادة بسرعة.

شفرات الحياة والطاقة

HESOYAM– صحة كاملة + درع + 250,000$

BAGUVIX – صحة غير محدودة (لا يمكن الموت بسهولة).

ANOSEONGLASS – لا تحتاج إلى الأكل نهائيًا.

شفرات الطقس والوقت