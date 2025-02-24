“BUBG UPDATE“ تحديث ببجي موبايل 3.7 بأفضل الإضافات المنتظــرة MOOD الباندا والقمر الذهبي 

تستعد لعبة ببجي موبايل لإطلاق تحديثها المرتقب 3.7، والذي سيجلب معه مجموعة من الإضافات والتحسينات التي ستثري تجربة اللاعبين، من المتوقع أن يتم إطلاق تحديث ببجي موبايل 3.7 في الأسابيع القليلة المقبلة، ينصح اللاعبين بمتابعة الإعلانات الرسمية للعبة للحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد الإصدار والتفاصيل الكاملة للتحديث.

تحديث ببجي موبايل 3.7

فيما يلي أبرز الميزات المنتظرة في هذا التحديث:

قوى خارقة جديدة: سيتم تقديم أربع قوى خارقة مستوحاة من عناصر الطبيعة مثل الماء والهواء والرياح والنار كل قوة ستمنح اللاعبين قدرات خاصة تساعدهم في المعارك وتضيف بعدًا استراتيجيًا جديدًا للعبة.

وضع الباندا: سيشهد التحديث إضافة وضع لعب جديد يعرف بـمود الباندا” “، حيث يمكن للاعبين التفاعل مع حيوان الباندا وكائنات أخرى مثل نمر الثلج، هذه الكائنات ستقدم دعماً فريداً للاعبين مما يزيد من فرصهم في الفوز.

اضافات تحديث ببجي موبايل 3.7

تحسينات على الخرائط: سيتم إجراء تحسينات بصرية وتفصيلية على خريطة ميرامار، بما في ذلك إضافة مواقع جديدة وتفاصيل دقيقة تعزز من تجربة اللعب وتضفي واقعية أكبر على البيئة المحيطة.

وضع القمر الذهبي: سيتم تقديم وضع لعب جديد يحمل اسم “القمر الذهبي”، يتميز بتصميمات فريدة وأجواء ساحرة تضفي تجربة لعب مميزة ومختلفة عن الأوضاع السابقة.

أسلحة ومركبات جديدة: سيتم إضافة أسلحة جديدة مثل قذائف الهاون، التي تتميز بوجود دائرة حمراء حول الهدف لتسهيل عملية التصويب بدقة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم قارب جديد يمكن حمله في حقيبة الظهر واستخدامه في المناطق المائية، وتزداد سرعته مع زيادة عدد الركاب عليه.