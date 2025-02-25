خـدمـة مبـاشــرة :: رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين بخطوات سهلة عبر bankKhartoum.com بدون زيارة الفرع

يمكن الآن لجميع المواطنين في السودان تفعيل خدمة فتح حساب بنك الخرطوم التي أعلن عنها البنك منذ نهاية العام الماضي 2024، وهي تعد من الخطوات المهمة في سبيل تسهيل الخدمات المصرفية على المواطنين السودانيين، والاستفادة من التطور الرقمي الهائل الذي يشهده العالم، وإليكم أهم التفاصيل حول هذه الخدمة وشروط الحصول عليها في السطور التالية لهذا التقرير.

فتح حساب بنك الخرطوم

في خطوة إيجابية من نوعها قام بنك الخرطوم بالإعلان عن فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من خلال الإنترنت دون تكلف الذهاب إلى مقر البنك، وهو الأمر الذي شجعه عدد كبير من العملاء وإليكم أهم خطوات فتح الحساب في البنك إلكترونيا، وذلك من خلال السطور التالية:

الخطوة الأولى: التوجه إلى موقع بنك الخرطوم على الإنترنت.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة فتح حساب.

الخطوة الرابعة: اختيار اللغة المستخدمة.

الخطوة الخامسة: إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

الخطوة السادسة: رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الخطوة السابعة: قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الخطوة الثامنة: النقر على أيقونة إرسال الطلب.

في حالة صحة البيانات وتطابقها يتم ارسال رقم الحساب إلى العميل.

شروط الخدمة

حتى تتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم يجب أن تمتلك عدة شروط مهمة أساسية ولا يتم منحك الخدمة إلا من خلالها، وتتمثل هذه الشروط في التالي: