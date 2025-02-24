ما هي حقيقة إيقاف الضمان المطور لهؤلاء المستفيدين 1446 .. الموارد تجيب

ما هي حقيقة إيقاف الضمان المطور؟ انتشرت مؤخرًا حقيقة إيقاف الضمان المطور على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بان برنامج الضمان الاجتماعي المطور، من البرامج المدعمة في المملكة العربية السعودية، وأشارت من خلالها، بأنها سوف تستمر بشكل رسمي، على جميع الأنحاء في المملكة العربية السعودية.

حقيقة إيقاف الضمان المطور

يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة إيقاف الضمان المطور، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بان لا يوجد حقيقة حول هذه الإشاعة التي تم انتشارها بشكل رسمي على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المنصات الالكترونية، وان مازال الضمان الاجتماعي المطور مستمر حتى هذه اللحظة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، وقد أوضحت الوزارة، بان في حالة توافر الشروط المطلوبة لجميع المواطنين سوف يتم استمرار الدعم الخاص بهم بدون توقف على الإطلاق.

استمرار دعم الضمان الاجتماعي

أوضحت الوزارة بان مازال برنامج الضمان الاجتماعي المطور مستمر في استحقاق المبالغ المالية للمستحقين في المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر من اجل توافر الحياة الكريمة الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن الوزارة قد أعلنت رسميًا، بان البرنامج لم ولن يتم توقفه على الإطلاق في هذا الوقت الحالي أو فيما بعد، وان حدث هذا الأمر سوف يتم الإعلان الرسمي عن ذلك من خلال الجهات المختصة في المملكة.

كما انه يجب أيضا على جميع المستفيدين في الدعم أن يقومون بإتباع المعلومات وصحتها من خلال المواقع الرسمية فقط، وما يتم انتشاره عبر المواقع الوهمية يجب أن لا يتم التعامل به على الإطلاق، لهذا الأمر يمكنكم بكل سهولة الدخول على منصة نفاذ الوطني، والتعرف على جميع الأخبار الجديدة التي تخص برامج الدعم المختلفة.