ما حقيقة استبعاد المستفيدين من الضمان المطور لشهر مارس 2025 “أعرف السبب”

قد أوضحت الوزارة عن استبعاد المستفيدين من الضمان المطور بشكل رسمي من خلال الدعم، وعدم حصولهم على المبالغ الشهرية المخصصة من الوزارة، وقد أشارت بان هذا الأمر قد يتم في حالة وجود احد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وكما أعلنت أيضا بان يمكن الحفاظ على الدعم وعلى المبلغ الشهري المخصص من الوزارة في حالة توافر كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح.

استبعاد المستفيدين من الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استبعاد المستفيدين من الضمان المطور بشكل رسمي، وذلك الأمر في حالة وجود احد الأسباب المانعة التي تؤدي إلى هذا الاستبعاد، وأعلنت بشكل رسمي، بان في حالة الرغبة في الحفاظ على الدعم فيجب على كافة المواطنين، أن يقومون بتوافر الشروط المطلوبة وتنفيذ المتطلبات لاستمرارية الدعم، فأشارت الوزارة على أن تتمثل في الأتي ومنها:

أن يتحايل المتقدم على الوزارة من اجل الوصول إلى الدعم الشهري.

في حالة وجود دخل شهري مذبذب خاص بالمستفيد.

عند وجود عقارات وأنشطة تجارية.

في حالة التأكد من عدم توافر كافة المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح.

حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي

يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة زيادة دعم الضمان الاجتماعي في الشهر الثاني من العام الجديد، فأوضحت الوزارة بان لا يوجد حقيقة حول زيادة الدعم، وانه سوف يتم إيداع الدعم الشهري لكل أسرة مثلما أوضحت الوزارة فيما سبق، وكما انه يمكن لجميع المستفيدين أن يقومون بالتواصل مع الضمان الاجتماعي والتأكد من الدخل الشهري المخصص وفقًا لعدد الأسرة والدخل الشهري الخاص بهم.