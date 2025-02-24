هل غدا عطلة رسمية العراق 2025 لسوء الأحوال الجوية.. الأمـانــة العــامــة تــوضــح

أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس يوم غدا الثلاثاء وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى سوء الأحوال الجوية في مختلف مناطق البلاد، يأتي هذا القرار حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي حوادث قد تنجم عن الظروف الجوية القاسية.

غدا عطلة رسمية العراق

تتوقع هيئة الأنواء الجوية العراقية هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق، لذا تنصح الجهات المعنية المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأنهار والتزام المنازل قدر الإمكان خلال فترة العاصفة.

يذكر أن هذا القرار يأتي استجابةً لتحذيرات الجهات المختصة وحرصًا على سلامة الجميع، وسيتم متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات أو قرارات إضافية عبر القنوات الرسمية.

جدول العطلات الرسمية 2025

في عام 2025 يتضمن جدول العطلات الرسمية في العراق مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، فيما يلي قائمة بهذه العطلات: