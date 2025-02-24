جاري الآن عمليات صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين .. هل يوجد زيادة بمناسبة 2025

أوضحت وزارة المالية منذ قليل إعلانها الرسمي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، وأعلنت الوزارة بان جميع المواطنين المصرين سوف يحظون هذا الشهر بصر الزيادة المالية المحددة بشكل مسبق من خلال القرارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها.، بالإضافة إلى انه سوف يتم تكرار هذا الأمر في كل شهر ميلادي، وعلى أن يتم التأكد من هذا الأمر من خلال المواقع الرسمية المخصصة من جمهورية مصر العربية.

صرف مرتبات شهر فبراير

أوضحت الجهات عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري، فقد أوضحت الجهات المختصة على أن يتم صرف جميع المبالغ المالية للرواتب الخاصة بالمواطنين المصريين في هذا اليوم الحالي وعلى أن يستمر لمدة ثلاثة أيام مقبلة، بالإضافة إلى انه أيضا قد أشارت الوزارة، بأنه سوف يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر الميلادي معًا، وعلى أن أيضا يستمر مدة الصرف ثلاثة أيام أخرى.

جدول رواتب الموظفين لشهر فبراير

أوضحت الجهات المختصة عن جدول رواتب الموظفين لشهر فبراير والتي سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي من خلال الأتي وهي: