جاري الآن عمليات صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين .. هل يوجد زيادة بمناسبة 2025

أوضحت وزارة المالية منذ قليل إعلانها الرسمي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، وأعلنت الوزارة بان جميع المواطنين المصرين سوف يحظون هذا الشهر بصر الزيادة المالية المحددة بشكل مسبق من خلال القرارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها.، بالإضافة إلى انه سوف يتم تكرار هذا الأمر في كل شهر ميلادي، وعلى أن يتم التأكد من هذا الأمر من خلال المواقع الرسمية المخصصة من جمهورية مصر العربية.
صرف مرتبات شهر فبراير
أوضحت الجهات عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري، فقد أوضحت الجهات المختصة على أن يتم صرف جميع المبالغ المالية للرواتب الخاصة بالمواطنين المصريين في هذا اليوم الحالي وعلى أن يستمر لمدة ثلاثة أيام مقبلة، بالإضافة إلى انه أيضا قد أشارت الوزارة، بأنه سوف يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر الميلادي معًا، وعلى أن أيضا يستمر مدة الصرف ثلاثة أيام أخرى.
جدول رواتب الموظفين لشهر فبراير
أوضحت الجهات المختصة عن جدول رواتب الموظفين لشهر فبراير والتي سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي من خلال الأتي وهي:
- الموظفون للدرجة العالية يبلغ راتبهم 10.200 جنيه مصري.
- الموظفون الذي يحصلون على منصب مدير عام يحصلون على راتب قدرة 9.200.
- الموظفون الذي يحصلون على الدرجة الأولى يحصلون على راتب 8.200.
- الموظفون على الدرجة الثانية يحصلون على مبلغ بحد ادني 8000 جنية.
- الموظفون على الدرجة الثالثة يتقاضون راتب بقيمة 7.500 جنيه مصري.
- الموظفون على الدرجة الرابعة يصل راتبهم إلى 7000 جنيه مصري.
- الموظفون على الدرجة الخامسة يحصلون على راتب 6500 جنية مصري.
- الموظفون على الدرجة السادسة يحصلون على راتب 6000 جنية مصري.