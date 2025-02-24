هيكسر الدنيا في رمضان .. برنامج مدفع رمضان 2025 عشان يحقق حلم 30 مصري

يعتبر أن فكرة برنامج مدفع رمضان 2025، من أكثر التي حصلت عن نسبة بحث عالية في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لأنه فريد من نوعه وفكرة جديدة على أن تتم في شهر رمضان الجديد، وفي ضوء مسابقة نمبر وان التي قد عرضها الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي، أدت إلى فكرة جديدة للبرنامج الذي سوف يكون لهذا الشهر الكريم، والذي احتل المركز الأول في عمليات البحث على الإطلاق.

برنامج مدفع رمضان 2025

أوضح النجم محمد رمضان بأنه سوف يقوم بعمل مختلف هذا العام من خلال عرضه في شهر رمضان الكريم المقبل، وعلى أن يكون اسم البرنامج هو مدفع رمضان، وقد أوضح أيضا تجربته الجديدة في البرنامج وعلى أن يظهر في كل حلقة بشكل مختلف، ومن أهم الإشكال التي ظهرت في برومو الإعلان كان سواق توكتوك وأيضا طبيب ومهندس كما انه ظهر في دور معلم، ولم يتم تحديد الفكرة الخاصة بها البرنامج حتى هذه اللحظة وذلك من اجل مشاهدة ممتعة لجميع المشاهدين في هذا الشهر الكريم.

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان

بدأ بالفعل التساؤل على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان، وقد أوضح بأنه سوف يكون يوميا بعد أذان المغرب مباشرة على قناة DMC، وعلى أن يتم أعادته يوميًا في الساعة 3 بعد منتصف الليل، وعلى أن يكون هذا البرنامج الوحيد المنافس لبرنامج رامز جلال المخصص من كل عام، والذي يتم عرضه في نفس الموعد على قناة أم بي سي مصر.