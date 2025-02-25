الحق اشتري وخزن عشان رمضان 2025 “عروض بيم يوم الثلاثاء على اللحوم والمنتجات الغذائية”

يوجد العديد من عروض بيم يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، وعلى أن تستمر حتى نفاذ الكمية، كما أوضحت أدارة بيم ماركت، بان جميع العروض مازالت سارية في كافة الفروع المتواجدة بداخل جمهورية مصر العربية بأكملها، وعلى أن يتم توقف العرض حتى أن تنتهي الكمية من المخازن المخصصة للماركت فقط، فاستمتعوا الآن بجميع العروض وبتوصيل حتى المنازل.

عروض بيم يوم الثلاثاء

يوجد العديد من العروض المخصصة من بيم ماركت بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقد تشمل هذه العروض على المنتجات الآتية وهي:

حليب عبور لاند كامل الدسم ب 17.95 بدلا من 21 جنيه.

زيت دوار الشمس 2 لتر 25 جرام ب 194 بدلا من 203.

سمن نباتي نيوزلاندي ب 73 بدلا من 80.25.

سمن نباتي نيوزلاندي كيلو ونصف ب 144 بدلا من 156.

زيت درة سلايت ب لتر ونص ب 153 بدلا من 161.

سمبوسك بالجبنة 8 قطع ب 54 بدلا من 85 جنية مصري.

سبوسك باللحمة المفرومة 8 قطع ب 105 بدلا من 130.

سبوسك حشو خضروات 8 قطع ب 60 بدلا من 85.

عروض بيم يوم الثلاثاء للحوم

أشار أيضا الماركت عن توافر العديد من عروض بيم يوم الثلاثاء للحوم، والذي يشمل العديد من التخفيضات الهائلة جدًا والتي قد تتمثل في التالي وهي: