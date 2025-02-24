أرسلها للأقارب والأصدقاء .. دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك 2025

يبحث العديد من الأشخاص في هذه الفترة الحالية عن دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك، والذي يعد من أكثر شهور الخيرة والمحببة لجميع المسلمين أجمعين، فنبداء فيه المسلمين بإهداء العديد من الهدايا والتوزيعات المختلفة، والتي قد تشمل في الأغلب عبارات تهنئة، فيمكنكم الآن الحصول على مجموعة كبيرة من التهنئة والأدعية التي تساعد في التعامل بها مع جميع الأشخاص طوال الشهر الكريم

دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك

مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، أو شهر الخير، يبدءا العديد في البحث عن دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك، والذي يتم استقبال الشهر الكريم من خلالها، بالإضافة إلى أن التهنئة تتم بشكل متداول بين الأصدقاء والأقارب وأيضا العاملين بينهم وبين بعضهم، فقد يبحثون باستمرار عن التهاني الجديدة والتي قد تتمثل في الأتي وهي:

كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على جميع أحبائكم، ونتمنى من الله أن يجعله شهر مبارك وخير على الأسرة جميعًا.

بروحانيته وجماله نهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم، ونتمنى من الله أن يرزقكم الخير والسعادة.

أسال الله العظيم أن يمن عليهم بالخير والسعادة والطاعة والبركات في هذا الشهر الكريم.

نسأل الله العظيم أن يرزقكم بالاطمئنان والسكينة وان يتقبل لكم صيامكم في شهر الخير.

بمناسبة قدوم شهر رمضان نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يعتقنا من النار.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا جزائنا جنة الفردوس الأعلى في هذا الشهر الكريم.

مناسبة قدوم شهر الخير، نسال الله تعالي أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويرزقنا وإياكم المغفرة والرضوان.

ادعية شهر رمضان الكريم

يوجد العديد من الأدعية المستحب مداولتها في شهر رمضان الكريم وهي: