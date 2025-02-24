مواصفات سيارة فيات دوبلو بانوراما 2025 .. بسعر خيالي ومزايا عالية

أعلنت رسميًا فيات الجزائر عن أطلاق سيارتها الجديدة والتي تشمل نوع مختلف وهي سيارة فيات دوبلو بانوراما، وقد أوضحت بأنها تتوافر بمجموعة من الألوان الجذابة جدًا، كما أن السيارة تتناسب كسيارة عائلية وهذا الأمر لان بها العديد من الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أن بها مجموعة مختلفة من المميزات التي تجعلها هي الأولى في مجالها من خلال شركة فيات الجزائر على الإطلاق.

سيارة فيات دوبلو بانوراما

قد تعتبر سيارة فيات دوبلو بانوراما من أفضل واهم واكبر أنواع السيارات المخصصة من فيات الجزائر، فذلك لان السيارة تشمل مجموعة مختلفة من المميزات التي تجعلها الأولى في التصنيف على الإطلاق، ومن أهم هذه المميزات التي تشملها هي:

سعة بنزين تصل إلى 1.6 لتر.

نقل حركي بقوة 115 حصانًا.

سعة صندوق تبلغ إلى 775 لتر.

تكبير حجم سعة الصندوق إلى 3000 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية.

مناسبة للعائلة والرحلات وذلك لحجمها الكبير.

سعرها مميز جدًا لمميزاتها العديدة.

متوافرة بالعديد من الألوان المتميزة.

أسعار سيارات فيات دوبلو الجزائر

قد تتميز سيارات فيات دوبلو الجزائر بأسعارها المتناسبة جدًا مع جميع المواطنين بالإضافة إلى انه أيضا قد تم عرض السيارة للمرة الأولى في يوم الأربعاء الماضي، مما أدي إلي جذب العديد من المشاهدين والعملاء لها على الإطلاق، فقد تميزت السيارة بانطلاقها للإصدار الثالث لها والتي قد يختلف لونها بالأشكال المتميزة ومنها الرمادي ومنها الأزرق والجيلانو الأبيض، وعلى أن يصل سعر سيارة فيات دوبلو بانورما إلي 3.349.000 دج، والذي قد يمكن تقسيطها بكافة التساهيل المختلفة والتي يبدءا بالفعل من 29.9000 دج.